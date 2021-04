CASAMONTI SR, Viola che scoraggia: Rocco, spero...

INDISCREZIONI DI FV VIOLA, SEDUTA DI SCARICO POSTICIPATA. ECCO L'ORARIO La Fiorentina avrebbe dovuto sostenere una seduta di scarico questa mattina alle ore 10:30, la quale invece è stata posticipata. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, l'allenamento andrà in scena nel primo pomeriggio alle ore 14:30. La Fiorentina avrebbe dovuto sostenere una seduta di scarico questa mattina alle ore 10:30, la quale invece è stata posticipata. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, l'allenamento andrà in scena nel primo pomeriggio alle ore 14:30. NOTIZIE DI FV PRIMAVERA, VA KO 5-1 A CAGLIARI: È A +6 SUI PLAYOUT Non finisce l’onda lunga del weekend nero per i colori viola: dopo la formazione femminile e la prima squadra, anche la Primavera è andata ko, sconfitta per 5-1 dal Cagliari in un delicato match salvezza iniziato alle 12:30 ad Asseminello. A decidere la sfida le... Non finisce l’onda lunga del weekend nero per i colori viola: dopo la formazione femminile e la prima squadra, anche la Primavera è andata ko, sconfitta per 5-1 dal Cagliari in un delicato match salvezza iniziato alle 12:30 ad Asseminello. A decidere la sfida le... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 18 aprile 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi