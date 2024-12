CASADEI, Dal Chelsea niente sconti: servono 36 milioni

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nonostante l'arrivo in panchina di un connazionale come Enzo Maresca, l'avventura di Cesare Casadei al Chelsea continua a non decollare. Il giovane centrocampista classe 2003 ha finora raccolto sei presenze in stagione tra Carabao Cup e Conference League, mentre in Premier non è mai stato ancora impiegato. Per questo motivo il ragazzo potrebbe decidere di far ritorno in Italia, dove ha diversi estimatori tra cui la stessa Fiorentina, che la scorsa estate lo aveva seguito molto da vicino.

Tuttavia, secondo quanto riferito dall'Ansa, la trattativa è resa complicata dal club londinese che per proprio giocatore non vorrebbe meno di 30 milioni di sterline (circa 36 milioni di euro). Una cifra che starebbe spaventando diverse pretendenti.