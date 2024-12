CARRARESE, Shpendi: "Vicini a Bove, felice che stia bene"

FirenzeViola.it

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

L’attaccante della Carrarese Stiven Shpendi, ha parlato ai canali ufficiali del club azzurri, parlando anche di quanto successoa Bove, lasciando un messaggio per il calciatore: “Prima di terminare l’intervista ci terrei a lanciare un messaggio di vicinanza a Edoardo Bove, alla sua famiglia e a tutti i ragazzi in campo che hanno vissuto istanti terribili. Sono felice di aver appreso notizie positive sulle condizioni di salute di Edo e spero di rivederlo presto in campo.

Certi momenti ci ricordano quanto il calcio non sia solo una partita tra squadre rivali, bensì anche una meravigliosa comunità dove anche tra avversari ci si vuole bene e in cui si è capaci di unirsi nelle difficoltà, le immagini di Fiorentina-Inter lo dimostrano.”