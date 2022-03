CARNESECCHI, Oltre ai viola altre due big sul portiere

In vista del mercato futuro, tante grandi di Serie A sembrano aver messo gli occhi su Marco Carnesecchi, portiere in forza alla Cremonese ma di proprietà dell'Atalanta. A confermarlo è l'Eco di Bergamo che riporta come sul classe 2000 si possa scatenare un'asta a rialzo: coinvolta in prima persona la Fiorentina, che in estate probabilmente si separerà da Dragowski e, nonostante l'ottimo rendimento di Terracciano, pensa al futuro tra i pali. Oltre ai viola si muovono però sul giocatore anche Lazio e Juventus, club desiderosi di rinnovare il reparto portieri con uno dei giovani più interessanti nel ruolo.