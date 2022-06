CARNESECCHI, Offerta più alta della Lazio: i dettagli

Marco Carnesecchi, accostato anche alla Fiorentina, è la prima scelta per la porta della Lazio e in queste settimane è in atto la faticosa opera di convincimento da parte di Lotito e Tare nei confronti dell'Atalanta, che per il gioiellino chiede 20 milioni di euro. Dopo una prima offerta, rifiutata, i biancocelesti hanno deciso di alzare l'offerta a 12 milioni di euro più 3 di bonus, rivela Sky.