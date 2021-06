CARNASCIALI, Fiorentina cerca problemi di continuo

Intervenuto su TMW Radio, Daniele Carnasciali, ex difensore viola, ha parlato così:

Che ne pensa dell'addio di Gattuso alla Fiorentina?

"Vorrei tornare al 25 maggio. Ricordo che pensai che se aveva accettato la Fiorentina era perché aveva visto una programmazione seria, con la società a sua disposizione. Ero un po' sorpreso, ma magari le cose stavano cambiando. Invece non stanno cambiando per niente. Non sono dentro e non so cosa sia successo, ma a Firenze tranquilli mai... C'è da capire come risolvere certi problemi, temo patimenti".

Commisso avrà capito la lezione delle prime due stagioni?

"Siamo al terzo anno, la programmazione doveva cominciare dal primo. Capisco le difficoltà economiche, ma allora punta sui giovani. Qui non solo non c'è una base, ma neanche il lato... Nulla. Non credo i tifosi chiedano risultati veloci, mi pare siano stati pazienti ma meritano qualcosa in più. Ci si lamentava di Cecchi Gori, ma ad averlo oggi sarebbe da leccarsi le dita".

Dove riguadagnare il ritardo in classifica delle ultime due stagioni?

"Quando è venuto via Gattuso sono sobbalzate. Non so, magari è colpa sua o di Mendes, ma la Fiorentina cerca problemi in continuazione".

Tra un po' sarà il sesto allenatore in due anni.

"Quattro anni fa c'era l'allenatore che poteva rimanere qui per 10 anni, con una giusta programmazione. Era Pioli. Invece è stato distrutto... Io oggi non so neanche chi comandi o meno e chi fa le scelte tecniche".

I risultati non sorridono.

"Non è che alla fine puoi mandare via soltanto gli allenatori. Al terzo anno di mancati risultati puoi cambiare pure i dirigenti".

Chi potrebbe essere ora il candidato ideale, Fonseca?

"Per Fonseca la vedo dura... Anche se non ha fatto bene era alla Roma, non so se possa accettare le condizioni attuali della Fiorentina. Altrimenti sarebbe rimasto Gattuso, ma c'è qualche problema".

Come convincere ora un tecnico?

"Programmazione, progetto chiaro come non si vedono da troppi anni. La vedo dura per un nome di peso".