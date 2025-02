Carlo Conti scherza a Sanremo: "Deluso dalla Fiorentina? No, la palla era uscita"

C'è spazio anche per Inter-Fiorentina nella conferenza stampa che ha anticipato oggi l'inizio del Festival della Canzone Italiana a Sanremo. Come noto il conduttore Carlo Conti è un grande tifoso della Fiorentina, e tra le domande poste dai giornalisti oggi ce n'è stata anche una sulla partita che ieri sera ha visto la squadra viola sconfitta dai nerazzurri a San Siro.

Alla domanda se fosse triste per il risultato, Conti ha risposto con il sorriso sulle labbra: "No, no perché la palla era uscita". Il riferimento ovviamente è all'episodio del pallone oltre la linea per il corner che ha poi portato al momentaneo 1-0 della squadra di Inzaghi. Altro siparietto è avvenuto nel momento in cui è entrato Alessandro Cattelan nella sala, noto tifoso dell'Inter. Carlo Conti lo ha annunciato dicendo: "Ecco il mio grande amico e collega. Interista...". Il tutto tra le risate dei presenti.

Ricordiamo che sabato sera ci sarà un altro po' di Fiorentina sul palco della kermesse musicale arrivata alla sua 75esima edizione. Edoardo Bove sarà infatti presente per raccontare a titolo gratuito quello che accadde il 1° dicembre proprio contro l'Inter. Lo stesso Carlo Conti aveva spiegato la scelta proprio ieri: ”L'ho chiamato chiedendogli se gli facesse piacere venire a trovarci al Festival. Mi ha subito detto di si. Edoardo racconterà la sua esperienza tremenda in campo con la Fiorentina. Ha subito questo momento di vita terribile a soli 22 anni e racconterà come un ragazzo della sua età sta vivendo un trauma di questo tipo, che vede bloccare la sua carriera e i suoi sogni. Penso sia un bell’esempio per i ragazzi. Personalmente credo che una testimonianza forte sia meglio di un monologo”.