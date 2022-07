CARDINAL BETORI, Incontrerò i viola venerdì

In vacanza in questi giorni a Moena, il cardinale Giuseppe Betori, arciverscovo di Firenze, ha parlato di Fiorentina e del suo legame coi viola: "Sono qui anche per far visita alla squadra e salutare Italiano e Joe Barone. Coi ragazzi ci vedremo venerdì mattina al campo sportivo. Sono fiducioso per la prossima stagione: ci sono tanti elementi nuovi ed il mister è quello giusto per tenere insieme il gruppo anche dopo le ultime cessioni. La squadra sta facendo bene e credo che faremo un'ottima annata. L'atmosfera a Moena? Vedo tanta partecipazione. C'è una città dietro alla Fiorentina".