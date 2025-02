Capello sulla crisi della Juventus: "Servono le giocate, manca uno 'alla' Chiesa"

Fabio Capello ha parlato a Sky Sport dell’eliminazione dalla Coppa Italia della Juventus per mano dell’Empoli. L’ex allenatore ha citato un ex giocatore bianconero e viola: "Alla Juve manca un Chiesa, uno che faceva giocate che risollevavano il morale della squadra. Con Motta hanno cercato di cambiare tutto e subito, dando un'impostazione totalmente nuova. Mister Thiago Motta a fine partita ha fatto un attacco a tutti quanti. Ieri in Coppa Italia ho visto una Juve che ha permesso all'Empoli di entrare in porta quando voleva. Ho visto più o meno la stessa cosa che succede al Milan. Nei calciatori bianconeri non si è vista grinta, determinazione, voglia".