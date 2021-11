CAPELLO, La Viola può lottare per l'Europa. DV9...

Ai microfoni di Radio Rai, Fabio Capello ha parlato degli argomenti caldi della nostra Serie A, a partite dalla sfita tra Roma e Milan di ieri sera all'Olimpico: "Il Milan ha meritato la vittoria in una partita molto bella giocata bene dai rossoneri. La Roma è stata sfortunata ma il Milan mi è sembrato più squadra. Ibrahimovic è tornato a essere protagonista".

Perché la Juve è così in basso? "Avevo consigliato ad Allegri di non rientrare. I giocatori non si esprimono come dovrebbero e in campo si vede. Il dna della Juventus è quello di vincere ma in questo momento non si vede. Si dà la colpa all'allenatore e basta ma non è così. La situazione non è semplice da ribaltare".

Vlahovic servirebbe può al Milan o alla Juve? "Servirebbe a tutti e due, ha forza, qualità e tecnica, mi piace molto. Poi è molto giovane, deve migliorare ma ha potenzialità elevatissime. Non so se resterà in Italia, speriamo".

La Fiorentina può lottare per l'Europa? "Sicuramente sì, ci sono squadre che hanno capito che con il gioco si può vincere. In tanti hanno copiato il Guardiola del Barcellona e si è perso tempo. Ora in tanti hanno copiato Gasperini, con la voglia di andare avanti e di giocare uno contro uno. Con questa mentalità si può fare bene".