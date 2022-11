CANOVI, Mondiale? Una vetrina per il mercato estivo

L’agente Fifa Dario Canovi è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare vari temi di attualità calcistica, tra cui il Mondiale: "Sarà più una vetrina per il calciomercato estivo, posto che comunque è assurdo giocare un mondiale a novembre. Il problema sarà vedere cosa accadrà dopo la rassegna in Qatar. Ci potrebbero essere grandi sorprese nella seconda metà del campionato”.