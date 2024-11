CANNELLA, Fossi il Napoli cederei Jesus e prenderei Quarta

FirenzeViola.it

Il Napoli ha bisogno di un difensore centrale nel mercato di gennaio e poi dovrà anche sistemare la questione legata al rinnovo di contratto di Khvicha Kvaratskhelia. Giuseppe Cannella, operatore di mercato, ne ha parlato a Radio Marte: "Fanno bene il Napoli e il suo ds a voler chiudere a breve la questione rinnovo di Kvaratskhelia e, in alternativa, a rimandare tutto a fine stagione perché bisogna restare concentrati sull’attuale campionato. Per quanto riguarda il mercato in entrata, il Napoli cerca un difensore e bisogna sondare dei profili, ma a gennaio è difficile trovare giocatori importanti, a meno che tu non li abbia seguiti da tempo ed abbia già impostato già una trattativa solo da definire. Qualora il Napoli cercasse innesti immediati, potrebbero esserci profili interessanti in Serie A.

Se fossi nel Napoli, libererei Jesus per andare a chiedere Martinez Quarta alla Fiorentina o Hummels alla Roma”.