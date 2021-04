CAMPAGNA, Domani partita tesa: rischiano entrambe

Sandro Campagna, allenatore della Nazionale italiana di pallanuoto e tifoso della Juventus, ha parlato della sfida di domani del Franchi: "Sarà una partita tesa perché rischiano entrambe. La Fiorentina deve fare punti per levarsi da una zona pericolosa, la Juventus rischia di non andare in Champions. Sarà una gara molto rischiosa. La Fiorentina credo che giocherà in maniera molto aggressiva e la Juventus può andare in difficoltà".