CAMORANESI, Allenerà nel campionato di Pafos e Apoel

Mauro German Camoranesi è il nuovo allenatore dell'Anorthosis Famagosta, squadra cipriota. Di seguito il comunicato del club: "Anorthosis Ammochostou annuncia l'inizio della partnership con l'allenatore argentino-italiano Mauro Camoranesi, che ha firmato un contratto fino a maggio 2025 e assume immediatamente le sue funzioni. Mauro Camoranesi nasce il 4 ottobre 1976 nella città di Tantil, Argentina. La sua carriera di allenatore è iniziata all'età di 39 anni quando prese il controllo del Coras De Tepic, una squadra di terza divisione. Ha poi lavorato per il Tigre in Argentina e poi è tornato in Messico per allenare il Tapacoula".