CAMOLESE, La Viola farà bene anche senza Vlahovic

Intervistato da TMW Radio, Giancarlo Camolese, direttore tecnico della Federazione di calcio albanese, ha parlato così di Vincenzo Italiano e della Fiorentina dopo la cessione di Vlahovic:

Come reagisce un allenatore come Italiano all'addio di Vlahovic?

"Penso abbia avuto un colloquio onesto con i suoi dirigenti, la situazione Vlahovic la conoscevano tutti. Cabral può essere una buona idea per sostituirlo, Piatek in passato l'abbiamo visto fare benissimo: non sono Vlahovic, ma possono sperarci. Credo che la Fiorentina alla fine farà bene, perché non è un giocatore soltanto che fa la differenza".