CALENDARIO, Ora il Milan, chiude la Juve: chi manca

La Fiorentina si lecca le ferite dopo la roboante sconfitta in casa contro l'Udinese, ma quali partite mancano da qui alla fine? Si ripartirà il 1° maggio contro il Milan, a Milano, poi la sfida in casa lunedì 9 maggio contro la Roma, in lotta per l'Europa. Una settimana più tardi la Sampdoria a Marassi, il 16 maggio, coi blucerchiati in lotta per non retrocedere e chiusura in casa contro la rivale di sempre, la Juventus.