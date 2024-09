CALCIOMERCATO 2025, L'accordo: può chiudere il 15/08

FirenzeViola.it

Possibile svolta in vista del calciomercato estivo nel 2025. Come riporta il Times, le cinque maggiori leghe del calcio europeo si stanno per far chiudere la sessione prima dell'inizio dei campionati o quantomeno il 15 agosto. È stata la Premier League la prima lega a richiedere questo intervento ma sono tutte perfettamente allineate per terminare quella serie di situazioni di mercato aperto mentre iniziano i campionati. Nelle prossime settimane potrebbe emergere una decisione destinata a cambiare le estati dei giocatori e dei dirigenti.