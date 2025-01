CALCIO, Serie A, per Dazn ancora un record di ascolti

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - Ancora un record di ascolti su DAZN: sono 6.426.690 milioni gli spettatori che hanno seguito la 21esima giornata di Serie A. In primo piano il big match Juventus-Milan di sabato trasmesso anche in modalità gratuita, che ha registrato 2.147.512 spettatori. La sfida, non solo ha superato in audience tutti gli scontri diretti tra le due squadre che si sono disputati dalla stagione 22/23 - staccando di gran lunga i match che si sono disputati in passato alle 18:00 e che non avevano mai superato 1.6 milioni di pubblico-, ma è diventata la terza sfida più vista di sempre su DAZN. (ANSA).