Calcio, boom di visitatori per il Museo Fifa di Zurigo: nel 2024 accolti in 250.000

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - Numeri in crescita per il Museo Fifa: nel 2024 ha accolto 250.000 visitatori a Zurigo ed è in crescita per il secondo anno consecutivo. A questi si aggiungono le oltre 100mila presenze per le esibizioni di Madrid e Miami. "Questo successo ribadisce la posizione del museo come istituzione chiave per preservare e celebrare il patrimonio e la cultura calcistica in tutto il mondo", sottolinea la Fifa. Il Museo FIFA ha anche raggiunto 7,8 milioni di interazioni attraverso i social media. La crescente comunità digitale ora supera il milione di follower. L'esperienza di realtà virtuale del museo, The First FIFA World CupTM, precedentemente disponibile solo in loco a Zurigo, è stata rilasciata come versione home. "Nel 2024, abbiamo ancora una volta collegato con gli appassionati di calcio in tutto il mondo, sia di persona a Zurigo e in altre località in tutto il mondo, che digitalmente" ha detto il direttore del Museo, Marco Fazzone.

"Il superamento del nostro target di visitatori per il secondo anno consecutivo e il raggiungimento di nuovi record di coinvolgimento digitale dimostra il nostro impegno incrollabile a mostrare la ricca storia e cultura del calcio. Mentre la nostra presenza internazionale si espande, siamo più determinati che mai ad educare e ispirare attraverso la magia del calcio". Nel 2025, il Museo FIFA si appresta a offrire un altro entusiasmante anno di mostre, eventi e iniziative globali. In autunno, una nuovissima mostra speciale a Zurigo esplorerà il rapporto tra calcio e tecnologia, concentrandosi sul potente ruolo che l'innovazione svolge nel migliorare l'esperienza del calcio sia dentro che fuori dal campo. Il museo si sta preparando anche per l'attesissima inaugurazione della sua nuova mostra permanente a Miami in estate nella Freedom Tower della città della Florida. (ANSA).