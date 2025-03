Calcio, accuse di frode: Michel Platini e Sepp Blatter sono stati assolti in appello

(ANSA-AFP) - ROMA, 25 MAR - Michel Platini e l'ex presidente della Fifa Sepp Blatter sono stati nuovamente assolti in appello dai tribunali svizzeri nel caso di frode che nel 2015 ha infranto le ambizioni del francese di diventare il leader del calcio mondiale. Come in primo grado, anche nel 2022 la Corte d'appello straordinaria del Tribunale penale federale, riunitasi a Muttenz (nord-ovest), non ha accolto le richieste della Procura, che all'inizio di marzo aveva chiesto 20 mesi di detenzione con sospensione condizionale per ciascuno degli imputati. (ANSA-AFP).