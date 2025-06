Calabria, per l'ex Milan la Viola non è sola: sul terzino pure Galatasaray e Besiktas

Il futuro di Davide Calabria è ancora tutto da scrivere. Il terzino, dopo i mesi in prestito al Bologna, ha lasciato il club rossoblù senza però fare ritorno al Milan, visto il suo contratto in scadenza il 30 giugno. Calabria è insomma libero di firmare con altre società a parametro zero.

Se da una parte da Bologna non sono mai arrivati segnali che portassero a immaginare una permanenza, dall'altra è spuntata l'ipotesi Fiorentina, in questi primi giorni di trattative estive. Secondo Tuttosport, però, il futuro potrebbe essere all'estero con la solita Turchia che ha sondato la sua disponibilità. Nello specifico, sia Galatasaray che Besiktas avrebbero fatto sapere al suo entourage di essere pronte a mettere sul piatto una ricca proposta d'ingaggio per lui.