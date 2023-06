CAIRO, Non ho pensato minimamente di vendere il Toro

FirenzeViola.it

Urbano Cairo non è volato a New York alla ricerca di acquirenti per il suo Torino. Intervistato da 'CNBC', il presidente del club granata s'è così espresso sul tema: “Sono qui prevalentemente per capire il mondo editoriale che è in grande evoluzione perché dalla comprensione puoi prendere decisioni per aggiustare il tiro per quanto riguarda l’editoria online, cartacea e televisiva. Credo che noi con il Torino negli ultimi 11 anni abbiamo dato una bella stabilizzazione ad una grande società calcistica con una storia incredibile, pur non avendo vinto nulla. Penso che questo sia stato apprezzato dalla stragrande maggioranza dei tifosi, poi può esserci chi non è d’accordo. Ci possono essere tifosi che vorrebbero la vendita del Torino, ma io non ci ho minimamente pensato e non ho cercato nessuno", le sue parole riportate da 'TorinoGranata'.