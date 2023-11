CAGNI, Vlahovic ha qualità. Kean? Non stoppa una palla

FirenzeViola.it

Il tecnico ed opinionista Luigi Cagni è intervenuto a Tmw Radio, durante la trasmissione Maracanà, per parlare della sfida tra Fiorentina e Juve e in particolare delle punte bianconere, a partire da Vlahovic e i problemi riscontrati nella Juve che sta trattando il rinnovo col serbo: "La Juve ci deve ancora puntare? Direi di sì, ha 23 anni, deve ancora esplodere. Ha potenzialità, lo sappiamo tutti che l'attaccante ha un'esplosione vera a 25-26, lui ha iniziato presto e fisicamente è difficile da equilibrare. Questo è un attaccante che se trova la strada per stare bene è di grandissima qualità.

Non lo valorizza il gioco di Allegri? "Può piacere o meno, ma ho una mentalità molto vicina a quella di Allegri. Tutti parlano di calcio moderno ma ancora non capisco la differenza da quello vecchio. L'allenatore oggi è in una difficoltà enorme nella gestione della squadra. La condizione fisica è determinante oggi, bisogna insegnare questi ragazzi come si è professionisti. Determinante non è l'allenamento ma il riposo. Queste regole non gliele spiega più nessuno, questo è il problema. I professionisti di oggi non hanno nemmeno idea di certe regole o comportamenti".

La Juve potrebbe lavorare su un modulo a tre punte? "Puoi giocare con 2-3 punte, ma serve lavorare bene sulla fase difensiva. Kean non devono farlo diventare un fenomeno. Sono 6-7 anni che gioca e ha fatto pochi gol in carriera e non è capace a stoppare una palla. Fa effetto perché corre tanto. Da tempo non vedo gesti tecnici in Italia. Se lui è tecnicamente bravo, allora ci capisco poco".