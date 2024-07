CAGLIARI, Sbarca Nicola in Sardegna: che entusiasmo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Grande entusiasmo a Cagliari per l'arrivo di Davide Nicola. Il tecnico è sbarcato in Sardegna e a partire da domani si metterà al lavoro in vista del campionato che inizierà il prossimo 17 agosto. Tanti tifosi presenti all'aeroporto per accogliere l'allenatore che avrà il difficilissimo compito di sostituire Claudio Ranieri dopo la salvezza ottenuta dai sardi nella passata stagione. Dopo essere atterrato a Cagliari e aver ricevuto l'abbraccio dei sostenitori rossoblù, l'ex tecnico dell'Empoli ha rilasciato le prime dichiarazioni alla stampa presente. Queste le sue parole riportate da TMW, in attesa della presentazione ufficiale che andrà in scena nei prossimi giorni: "Sono molto contento di essere finalmente arrivato.

Saremo impegnati per onorare l'identità di questo popolo. Sto ricevendo un'accoglienza straordinaria. Il calendario? Dovremo affrontarle tutte, sarà compito nostro farci trovare pronti".