CAGLIARI, Per la difesa piace Lucchesi: la situazione

Con l'uscita di Alberto Dossena sempre più vicino al Como, il Cagliari si muove sul mercato per sostituire il centrale difensivo che è stato un tassello importante per la salvezza del club sardo.

Secondo quanto riportato da SkySport, al club rossoblù piace il difensore della Fiorentina Lorenzo Lucchesi, rientrato in rosa dopo la buona esperienza alla Ternana nonostante la retrocessione. Lucchesi, in viola dal 2020, non ha ancora fatto il suo esordio in prima squadra ma ha vissuto una stagione da protagonista a Terni con 27 presenze tra campionato e Coppa Italia.