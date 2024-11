CAGLIARI-MILAN, Le ufficiali del match: c'è Camarda

FirenzeViola.it

Il Cagliari per uscire dalla zona retrocessione, il Milan per avvicinarsi al treno dell'Europa: queste le premesse del match di questo pomeriggio, in cui andrà in scena la 12ª giornata di Serie A. Queste le scelte dei due tecnici, Nicola e Fonseca, tra cui spicca senza dubbio la prima titolarità dal primo minuto di Camarda. Il classe 2008, dopo aver esordito in Serie A contro i viola, guiderà l'attacco del Diavolo.

(4-2-3-1): Sherri; Augello, Luperto, Palomino, Zappa; Makoumbou, Deiola; Luvumbo Zito, Viola, Zortea; Piccoli. Allenatore: Nicola.(4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Reijnders, Fofana; Chukwueze, Pulisic, Leao; Camarda. Allenatore: Fonseca.