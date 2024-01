CAGLIARI-BOLOGNA, Le formazioni ufficiali della sfida

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tutto pronto all'Unipol Domus per la sfida delle 15 fra Cagliari e Bologna. Il tecnico di casa Claudio Ranieri ridisegna il suo undici con un modulo ad albero di Natale, con Nandez alzato sulla linea dei trequartisti al fianco di Viola e a sostegno dell'unica punta Petagna. Per il Bologna invece, reduce dall'eliminazione in Coppa Italia ad opera della Fiorentina, è emergenza totale in attacco: oltre alla squalifica di Zirkzee, Thiago Motta deve fare i conti con gli infortuni di Ndoye, Saelemaekers e Karlsson. Per questo a sostegno di Van Hooijdonk ci saranno Orsolini, Ferguson e Urbanski.

Queste le formazioni ufficiali del match:

CAGLIARI: (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Dossena, Wieteska, Augello; Sulemana, Prati, Makoumbou; Nandez, Viola; Petagna

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Aebisher; Orsolini, Ferguson, Urbanski; Van Hooijdonk