C. ITALIA, Rimonta Cagliari e ottavi all'ultimo tuffo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Cagliari vince a Udine all'ultimo minuto dei tempi supplementari con il risultato di 2-1, in rimonta dopo essere stato in svantaggio. Dopo lo 0-0 del primo tempo, l'Udinese infatti al 63' passa in vantaggio con Guessand dopo un gol annullato per fuorigioco dal Var a Lucca al 49'. Ma all'80' arriva il pareggio del Cagliari con Viola che rimanda tutto ai supplementari. E all'ultimo minuto arriva il gol-vittoria di Lapadula che regala al Cagliari gli ottavi con il Milan.