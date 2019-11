BUSO, Viola se la gioca con tutte: serve più Vlahovic

L'ex tecnico della Fiorentina Primavera Renato Buso è intervenuto ai microfoni di RadioSportiva per fare il punto anche sul momento che sta vivendo la squadra viola, alla luce del deludente pareggio di ieri sera al Franchi contro il Parma: "I viola sono una squadra molto giovane, che ha alti e bassi. La Fiorentina fino a qui se l'è giocata con tutte, ha grandi margini di miglioramento ed è forte nel concetto di ripartenza, mentre quando gioca in casa fa un po' più fatica perché non riesce a verticalizzare. Ai viola manca il bomber da doppia cifra: Vlahovic è un giocatore che può fare veramente bene e credo che contro certe squadre una punta centrale che crei spazi a volte ci voglia".