BUSO, Sorpreso dalla partenza di DV9. Ora...

Renato Buso, ex giocatore di Juventus e Fiorentina, nello staff di Prandelli la scorsa stagione, ha rilasciato un'intervista a TMW per commentare il trasferimento di Dusan Vlahovic alla Juventus. Queste le sue dichiarazioni: "Innanzitutto sono parecchio sorpreso non mi aspettavo potesse andar via a gennaio. Ero convintissimo potesse restare fino a giugno, anche per le per ambizioni tecniche della squadra. Ci tenevo, peccato perché è una perdita importante, stiamo parlando di un giocatore straordinario".

Piatek e Cabral come lo sostituiranno?

"Quando va via un giocatore così è dura, ma chi arriva darà un contributo significativo. Piatek dovrà ricostruire la sua condizione, Cabral finalizza, ma non partecipa molto alla manovra e comunque avrà bisogno di tempo. E' un po' un'incognita, ma la Fiorentina ha fatto bene comunque a muoversi per tempo con Piatek".

Cosa cambia alla Juventus con Vlahovic?

"Hanno capito che devono rifondare e ripartire con giovani forti e che hanno una certa qualità. Sono andati su giocatori di prospettiva e di gran durata per riaprire un ciclo. Con Vlahovic in avanti si mettono a posto. Dal punto di vista del gioco cambia poco: Morata è meno finalizzatore mentre Vlahovic dà certezze. Avendo Dybala scadenza, Chiesa infortunato e Morata con qualche difficoltà ad esprimersi, la Juve ha scelto di fare questa mossa".

Ora il quarto posto è più raggiungibile per i bianconeri?

"Sì, aumentano le possibilità con un giocatore di questo livello. La Juve è andata a prendere il capocannoniere della Serie A; a gennaio non c'era mai stato un colpo così".

Lei che conosce bene Vlahovic ci dica come e dove può migliorare.

"Può limare tanto, è un ragazzo giovane, ha molto da migliorare. Ha enorme personalità, ha tecnica e il futuro davanti. Può migliorare certamente col piede destro. Poi va detto che è un giocatore che si sbatte molto, ma per diventare ancora più forte deve migliorare nella gestione della gara, deve saper essere protagonista nei momenti importanti"