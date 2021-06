BUFFON, Parma sarebbe una scelta di cuore

Ai microfoni di Rai 2, Gianluigi Buffon, dopo la conferenza di presentazione della sua nuova Academy dedicata ai giovani portieri, ha parlato anche del suo futuro, con una delle ipotesi che riguarda il possibile ritorno al Parma, dove tutto è iniziato ventisei anni fa: "Se sarà Parma lo sarà per il cuore e per l'ambizione di dare quello che ho ricevuto. Non farò mai il secondo, ho avuto proposte da squadre di Champions League che mi offrono il ruolo da titolare".