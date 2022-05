BUDEL, Con Belotti i viola possono alzare l'asticella

L'ex centrocampista Alessandro Budel, commentatore tecnico di DAZN, è stato intervistato da TuttoMercatoWeb.com:

"La Fiorentina deve mantenere questa rosa e aggiungere altri giocatori di qualità. La scorsa estate ha preso Nico Gonzalez che ha grande talento. Ora va sostituito bene Vlahovic, perché per ora i viola non ci sono riusciti. Un cannoniere alzerebbe l'asticella in casa Fiorentina, Belotti potrebbe essere una soluzione in questo senso".