BUCCIANTINI, Vlahovic deve lavorare nel traffico, Chiesa...

Il giornalista fiorentino, ora opinionista di Sky Sport, Marco Bucciantini ha parlato della squadra viola: "Dopo la vittoria a Genova che è servita a togliere l'ansia, siamo curiosi di vedere cosa possono fare gli attaccanti che sono la meglio gioventù. Il problema della Fiorentina è entrare in area con Vlahovic che deve fare il salto di qualità lavorando nel traffico. Riguardo a Chiesa dico che in attacco i campioni devono fare 20 gol. Anche un esterno forte, al giorno d’oggi, fa la differenza. Ma se cresce Vlahovic, cresce anche Chiesa che ha bisogno di sentirsi meno decisivo; crescerà quando sarà costretto ad alzare la testa. E se Cutrone è un ottimo attaccante, spero che gli altri due diventino dei fenomeni. Non vedo difetti di gioventù nell’attacco della Fiorentina. Il Milan? Sta benissimo. Corre bene. Ibrahimovic porta i difensori fuori zona. Sul piano tattico fa ancora la differenza".