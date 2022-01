BUCCIANTINI, Nota curva, io non capisco: perché...

Marco Bucciantini, volto di Sky e noto opinionista, ha commentato il duro comunicato emesso nel pomeriggio dalla Curva Fiesole e diretto ai dirigenti della Fiorentina. Ecco le sue parole: “Non capisco il tentativo di separare la proprietà, ovvero Commisso, dalla società, cioè Barone nominato in modo chiaro nella nota, nella scelta di vendere Vlahovic: è un concetto che non comprendo, anche se se magari dietro c’è una finalità “politica” (in senso ipocrita). Commisso ha sempre preteso chiarezza da Vlahovic ma poi tutti sapevano che non sarebbe cambiato il finale. Tutti volevano che, prima o poi, arrivasse la fine di questa storia. La Fiorentina aveva delle grandi offerte da altre società ma Vlahovic non ha mai parlato. Forse si pensa che Barone non sia deguato, che parli in modo approssimativo? Qualcuno ha la sensazione che la dirigenza non abbia agito in questi giorni secondo il reale volere della proprietà? Per me è una interpretazione falsa”.