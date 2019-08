BROCCHI, Andare a Firenze sarebbe emozionante

Christian Brocchi, allenatore del Monza che ieri sera ha superato l'Alessandria approdando così al secondo turno di Coppa Italia ha parlato della prossima gara con il Benevento e la possibilità di andare agli ottavi con la Fiorentina, sua ex squadra: "Col Benevento sarà bello: ti confronti con una squadra fortissima di Serie B che punta a tornare in Serie A. Sarà un match importante contro una squadra importante, un momento di crescita per noi, capiremo anche quanta differenza c'è tra noi e loro. Andare a Firenze dopo la stagione che ho fatto da giocatore sarebbe veramente emozionante da allenatore. Ci sarebbe la soddisfazione di aver battuto una squadra fortissima come quella campana e il poter giocare contro la Fiorentina che per me non è una partita come le altre".