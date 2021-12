BRESSAN, Voto 9 ai viola: con Ikone tridente da CL

Nel corso del TMW News è intervenuto Mauro Bressan che ha parlato di Fiorentina: "Per il girone d'andata merita un bel nove. Italiano ha cambiato mentalità e portato coraggio nei calciatori. Ora la squadra è anche bella da vedere, sempre in avanti e in pressione. Ikonè l'ho seguito e ha grandi strappi. Può fare assist, sa fare bene l'ultimo passaggio e può essere un gran tassello per la Fiorentina del futuro. Con lui diventa un tridente da Champions. Come vice Vlahovic si parla anche di Nzola, sono d'accordo sul nome del giocatore e sul fatto che a gennaio servano giocatori che si conoscono e che siano pronti. Non devono esserci tempi di adattabilità e Nzola che conosce Italiano è una soluzione interessante".