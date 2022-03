BRESSAN, Domani vedremo se Viola merita Europa

Mauro Bressan, ex tra le altre di Fiorentina, Cagliari e Venezia, ha è intervenuto oggi durante Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio condotta da Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini per parlare di lotta scudetto e degli altri temi del campionato: “Il campionato è tutt’ora aperto. Per come stanno andando le ultime partite penso che la favorita sia il Milan. Certo che la trasferta di Cagliari è ostica vista anche la posizione di classifica dei rossoblù”.

Domani Inter-Fiorentina, i nerazzurri rischiano molto? “L’Inter col Liverpool ha fatto una buona partita ed a Torino ho visto una squadra in difficoltà per mancanza di energie, ma per me ha ancora tanta consapevolezza. Se rientrerà Brozovic potrà riprendere la corsa. La Fiorentina è reduce da una vittoria stiracchiata col Bologna, quello di domani sarà un esame per vedere se la squadra è da Europa”.

A proposito di Fiorentina: Italiano ricerca ancora un contributo maggiore da parte degli esterni. In estate serviranno acquisti mirati in quella posizione? “Io ho molta fiducia negli esterni viola, da Ikoné a Gonzalez allo stesso Sottil. Sono ancora relativamente giovani, devono fare uno step maggiore per essere pericolosi in zona-gol. Il lavoro di Italiano sarà quello di migliorare questi tre giocatori che già partono da un livello molto alto, per affermarsi devono migliorare sotto rete”.