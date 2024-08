BRESCIANINI, Domani nuove visite ma con l'Atalanta

FirenzeViola.it

Situazione quasi surreale quella che vive Marco Brescianini che nel giro di 24 ore passa da tre maglie diverse e due visite mediche per altrettante squadre. Il centrocampista che era stato accostato a lungo anche alla Fiorentina nel giro di poche ore è passato dalla gioia del possibile approdo al Napoli, che aveva l'accordo con il Frosinone e le visite a Villa Stuart, alla delusione per il trasferimento bloccato a sorpresa dal club partenopeo (che non poteva più contare sull'uscita di Cajuste saltato al Brentford), Ma grazie alla reazione del Frosinoine che ha subito dato il là al blitz dell'Atalanta il giocatore è destinato a rimanere in A, nella squadra di Gasperini.

Accordo trovato tra le due squadre con la formula del prestito oneroso di 2 milioni e il riscatto fissato a 10, secondo quanto racconta Sky, e nuove visite fissate stavolta a Bergamo con il club orobico.