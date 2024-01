BRESCIA, Ultimo tentativo per il rinnovo di Cistana

FirenzeViola.it

© foto di Image Sport

Nonostante le chance di una fumata bianca siano già improbabili da tempo, il Brescia farà un ultimo tentativo per il rinnovo di contratto con Andrea Cistana. A riportare la notizia è il Giornale di Brescia che parla di ultimo appello per il difensore attualmente in scadenza nel giugno prossimo con le Rondinelle.

Qualora la fumata bianca non dovesse arrivare per il centrale classe 1997 si aprirebbero le porte del calciomercato. Con Monza in Serie A, Palermo(possibile scambio con Soleri) e Sampdoria pronte a farsi avanti sfruttando la rottura finale fra le parti.