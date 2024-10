BREMER, Lesione al crociato. Nico problema alla coscia

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stagione presumibilmente finita per Gleison Bremer, difensore della Juventus uscito per infortunio dalla partita di ieri contro il Lipsia.

Dopo le visite mediche avvenute stamani al J Medical, dove il brasiliano si è presentato in stampelle, è arrivato anche l'esito degli esami per lui e per Nico Gonzalez, altro infortunato vittima però di un problema muscolare: "Questa mattina Gleison Bremer e Nico Gonzalez - il comunicato del club bianconero - sono stati sottoposti presso il J|medical ad approfondimenti diagnostici che hanno evidenziato per il primo la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e per il secondo una lesione di basso grado del retto femorale della coscia destra".