BRAMBATI, Preferirei marcare Osimhen che Vlahovic

Il procuratore, nonché ex calciatore, Massimo Brambati ha commentato il match di cartello che avrà luogo domenica tra Fiorentina e Napoli: "Vorrei capire se il Napoli, con questa sconfitta in Coppa, ha perso qualche certezza. Certi ko non portano mai qualcosa di positivo se non hai attorno qualcosa d'importante che sta crescendo. Tra Vlahovic e Osimhen preferirei marcare Osimhen".