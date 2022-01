BRAGLIA, Calcio di Italiano un modello da seguire

L'ex portiere Simone Braglia è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, per dire la sua su chi avesse più possibilità di entrare in Europa tra Fiorentina, Lazio e Roma. Queste le sue dichiarazioni: "La Fiorentina. E' giusto il calcio propositivo di Italiano, secondo me è quello più redditizio e spettacolare. Ed è un modello che tutti dovrebbero seguire. Italiano poi sono diversi anni che fa bene, vedi lo Spezia".

Sarri non criticabile perché non aiutato dalla società?

"Sicuramente non ha avuto appoggio ad alcune sue richieste. Però vediamo che alcuni allenatori hanno comunque fatto un buon lavoro, vedi Italiano. Per me la Roma è tecnicamente superiore alla Fiorentina, ma è discontinua. A Roma non è facile l'ambiente, è più semplice ottenere una certa continuità a Firenze. Di sicuro Sarri l'appoggio della società non l'ha avuto".