Decima vittoria consecutiva per l'Italia, nove nel 2019. Contro la Bosnia non c'è storia, in gol Acerbi, Belotti e Insigne per il risultato finale di 0-3. È stata la gara dell'esordio per Gaetano Castrovilli che è entrato all'86' al posto di Lorenzo Insigne. Mentre per Federico Chiesa 90 minuti a sedere in panchina.