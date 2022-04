BORTOLAZZI, Viola sono la sorpresa del campionato

"Spero possa vincere lo scudetto il Milan, anche per l'amico Pioli". Parla così a Tuttomercatoweb.com Mario Bortolazzi, allenatore ex centrocampista rossonero. "Col Bologna ho visto la gara e gli emiliani hanno fatto un'ottima gara. Il Milan ha avuto varie occasioni, forse non era determinato come in altre gare ma può succedere di pareggiare una partita che pensavi di vincere. Il Milan resta comunque attrezzato e consapevole della sua forza. Leao? Ha grandi potenzialità ancora non espresse al 100%. Durante l'arco della gara si prende qualche pausa che deve invece togliersi. E' l'uomo che può fare la differenza soprattutto nell'uno contro uno".

Napoli-Fiorentina domenica come sarà? "Si affrontano due squadre che stanno giocando molto bene, il Napoli è una corazzata ed è andato a vincere a Bergamo. La Fiorentina sta facendo bene, la sto seguendo da inzio stagione e per me è la sorpresa del campionato".