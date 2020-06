BONFRISCO, Caicedo cerca di provocare il contatto

Angelo Bonfrisco, ex arbitro, è intervenuto per parlare dell'arbitraggio in Lazio-Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "Dal campo il rigore su Caicedo io l'avrei dato come il direttore di gara, ma il protocollo non può dare adito a non correggere l'errore. Il replay chiarisce come sia l'attaccante che cerca la gamba del portiere e lasciando il rigore incentivi i giocatori a continuare con questo tipo di atteggiamento. Simulazione? Non avrei fischiato niente, è diverso. Non c'è una simulazione, ma qualcosa di più perverso, il tentativo di provocare il contatto".