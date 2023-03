BONAVENTURA, Presto padre per la seconda volta

Nuova paternità in arrivo per Giacomo Bonaventura: il centrocampista viola, tra qualche mese, diventerà infatti padre per la seconda volta e con tutta probabilità il suo secondogenito verrà alla luce proprio a Firenze. A darne notizia è stata la moglie di Bonaventura Federica Ziliani via social: "Ciao piccolo fratellino mio, riesci a sentirmi? Ti amiamo tanto" è stato il post di lady Bonaventura, con un'immagine del primo figlio della coppia Edoardo (nato nell'ottobre 2020) vicino al pancione della mamma.