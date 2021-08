BONAVENTURA, Cose buone, ma c'è rammarico

Giacomo Bonaventura ha commentato così, al sito della Fiorentina, la gara della Fiorentina all'Olimpico: "A fine gara i complimenti di Mourinho e non solo fanno piacere, però non cambiano il risultato che non è stato positivo. Dobbiamo crescere in certi episodi. Giocare in 10 per tanto tempo ci ha penalizzato ma dobbiamo stare con le antenne dritte e crescere. Abbiamo giocato con coraggio e personalità e questo è una bella cosa come è positivo che abbiamo fiducia in quello che ci propone il mister. Però è arrivata una sconfitta con 3 gol, perciò ci deve essere rammarico e voglia di riscatto per la prossima partita”.