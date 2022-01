BONATO, Vlahovic? ACF scateni un'asta. Amrabat...

Il ds Nereo Bonato si è così espresso sui temi di mercato, e non solo, che riguardano la Fiorentina: “Il modo di operare dei viola finora è stato intelligente. Finalmente quest’anno si è svoltato sia sul campo che a livello societario, i risultati - a parte Torino - sono dalla parte della Fiorentina. Ikoné e Piatek servivano, i due ruoli andavano coperti e la dirigenza ha lavorato bene”.

L’ultima settimana, sicuramente atipica, può aver distratto la Fiorentina?

“Senz’altro è stata una settimana complicata a tutti i livelli: i dirigenti hanno dovuto affrontare situazioni anomale. Gli allenatori, poi, non sanno più chi avranno a disposizione per via della questione contagi. Ora alla Fiorentina serve resettare e affrontare con lo spirito giusto le prossime gare”.

Quanto è complicato cedere uno come Amrabat, pagato tanto e con la Coppa d’Africa di mezzo?

“La Fiorentina sicuramente vorrà recuperare una parte dell’investimento fatto. In tempi stretti sarebbe buono un prestito mirato così che il marocchino possa mostrare la sua qualità e valorizzare il suo cartellino. Secondo me è fondamentale che Amrabat dimostri che, messo in condizione, può rendere ad alto livello e può avere un mercato allargato”.

Si aspetta una squadra regina del mercato o vedremo solo piccoli colpi?

“Grossi colpi non me ne aspetto, perché tendenzialmente è difficile che a gennaio si lavori in entrata con investimenti elevati. Ci sono, poi, organici in sovrannumero che prima andrebbero sfoltiti. Senza contare la questione degli indici di liquidità: infatti finora gli investimenti li hanno fatti le squadre economicamente sane come Fiorentina e Atalanta. Mi aspetto anche qualcosa da parte del Milan, visto il ko di Kjaer”.

Anche dalla Juventus, magari, dato l’infortunio Chiesa.

“Devono trovare una soluzione, credo che un investimento importante davanti lo faranno ma in estate. E gli servirà qualcosa anche in mezzo al campo”.

Per l’attacco, pensa che i bianconeri potrebbero buttarsi su Vlahovic?

“Ci sarà un’asta e arriveranno club con un apporto superiore a quello della Juventus. In generale è più facile in estate ma, se arriverà un’offerta molto alta già a gennaio, la Fiorentina dovrà approfittarne. Faccio comunque i complimenti ai viola, che hanno ben gestito una potenziale bomba”.

Quanto può calare il prezzo di Vlahovic a fine stagione?

“La Fiorentina deve far sì che si apra un’asta e che ci siano più club interessati: più va avanti il tempo e meno la forza contrattuale dei viola rimane alta. Non è facile, ma già il fatto che Vlahovic faccia 20 gol piuttosto che 10 permette di avanzare maggiori pretese”.