BOLOGNA, I nomi del post Mihajlovic: ben 3 ex viola

Il Bologna, dopo i deludenti risultati iniziali, ha deciso di esonerare Sinisa Mihajlovic. Come viene riferito da Tuttomercatoweb.com, tra i papabili sostituti del serbo ci sarebbe anche Leonardo Semplici, nonchè ex allenatore della primavera viola. Secondo Sky Sport invece in lizza per la panchina ci sarebbero anche i nomi di altri due ex viola, ovvero Paulo Sousa e Claudio Ranieri. Thiago Motta è un altro nome nel taccuino di Saputo. Tra l'altro il Bologna sarà il prossimo avversario della Fiorentina in campionato.