Blackout in Spagna, secondo la società energetica ci vorranno 6-10 ore per il ripristino

Un'importante interruzione di corrente elettrica ha colpito Spagna e Portogallo, e alcune parti del sud della Francia, lasciando milioni di persone senza elettricità. Questo massiccio blackout che ha colpito quasi tutta la Spagna ha creato problemi anche agli aeroporti di Madrid e ai treni in gran parte della Penisola iberica, dove il traffico ferroviario è bloccato. Stop alla metropolitana e a molti voli. In questo senso il fatto che la Fiorentina tra poco meno di 3 giorni dovrà volare in Andalusia per la gara di Conference League è un fattore da considerare.

Secondo quanto si legge su Sky Tg24 il blackout in Spagna è stato dovuto a una forte oscillazione del flusso di energia nella rete, ma ancora non è chiaro quale sia stata la causa scatenante. Lo ha reso noto il gestore di elettricità, Red Electrica (Ree). Secondo la società energetica, ci vorranno almeno 6-10 ore per il ripristino completo della rete.